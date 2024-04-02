قرار جديد من البنك التجاري الدولي عند السحب من ماكينات ATM.. اعرف التفاصيل

أعلن البنك التجاري الدولي CIB بدء تطبيق الخاصية الجديدة المختصة بإجراء المعاملات اللاتلامسية عبر ماكينات الصراف الآلي أي Contactless كما يطلق عليها، حيث تقبل البطاقات البنكية عن بُعد.

تفاصيل خاصية جديدة للسحب عن بعد

وكشف بنك CIB عن الخاصية الجديدة من خلال رسائل نصية إلى العملاء عبر الهاتف، إذ أن يمكن للعميل السحب النقدي من خلال تمرير البطاقية على رمز اللاتلامسية Contactless الموجودة في ماكينات الصراف الآلي وبعد ذلك كتابة الرقم السري للبطاقة البنكية، ثم تنفيذ ما ترغب فيه.

خاصية الـContactless تعمل بلمسة واحدة

وتوفر تقنية الـ Contactless إمكانية إجراء جميع المعاملات المالية على ماكينات الصراف الآلي من خلال لمسة واحدة في المكان المخصص لذلك، بدون إدخال البطاقة البنكية في الماكينة.