‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 4-4-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد ‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 4-4-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات الصباحية، وبلغت العملة الإماراتية في البنك المركزي 12.9 جنيه للبيع، و12.85 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

وترصد «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعرالدرهم الإماراتي في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 12.91 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.9 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء، و13.2 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك cib

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء و13.2 جنيه للبيع في بنك cib.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.4 جنيه للشراء، 13.7 جنيه للبيع وفقًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.