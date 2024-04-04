مسلسل حق عرب الحلقة 25.. هل يتزوج أحمد العوضي بـ كارولين عزمي؟

ساعات قليلة تنفصلنا عن أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي في دراما شعبية ممتزجة بالتشويق والإثارة والأكشن والرومانسية، من خلال شخصية عرب السويركي وتحدياته مع أهالي حارة المغربلين في منطقة الدرب الأحمر.

مصير علاقة عرب السويركي وأنغام

وشهدت أحداث مسلسل حق عرب تغييرا في علاقة عرب السويركي، بعد انفصاله عن خطيبته حنان الغرباوي «دينا فؤاد»، وحدوث مشكلات عديدة بينهما أدت إلى انفصالهما عدة مرات وعودتهما مرة أخرى.

وتتوالي الأحداث وأصبحت أنغام والتي تجسد دورها الفنانة كارولين عزمي ابنة المعلم عبدربه في علاقة عاطفية مع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، واعترفت له بحبها، ولكنه كان يمانع علاقتهما بسبب حبه لخطيبته السابقة، ومع مروره بأزمة صحية وتدهور حالته بشكل كبير أصبحت أنغام لا تفارقه وتعطي له رعاية واهتماما كبيرين، فهل يقع عرب السويركي في حب أنغام ابنة المعلم عبدربه أم أنّ إدمانه للمخدرات سينهي حياته؟. هذا ما ستكشف عنه أحداث مسسل حق عرب الحلقة 25 مساء الليلة.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 25 على قناة ON Drama اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 25 على قناة ON Drama اليوم في تمام الساعة 9 مساء، على أن يتم الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا.