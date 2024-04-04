مسلسل حق عرب الحلقة 25.. هل تتخلى دينا فؤاد عن الإنجاب؟

أحداث غير متوقعة تشهدها حلقات مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي لأول مرة بالبطولة المطلقة ويجسد شخصية عرب السويركي، الذي يخوض العديد من الصراعات ويحاول استعادة حقوقه.

حنان الغرباوي تتخلي عن حب حياتها عرب السويركي

وقررت حنان الغرباوي والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد الزواج من المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي بعد شكوكها حول خطيبها عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، ووجود علاقة غير شرعية تجمعه مع المعلمة صباح الجياش والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر.

هل تتنازل دينا فؤاد عن الرحم لإرضاء رياض الخولي

وبعد عقد قران حنان الغرباوي على المعلم عبدربه، تفاجأت بطلب غريب منه بعدم رغبته في الإنجاب، واتفقت معه لأنّها لا تريد إنجاب أطفال يعيشون حياة غير سعيدة مثلها، ولكنه فاجأها بطلب غير متوقع بأن تستأصل الرحم من خلال عملية جراحية بسيطة، وأن الطبيب متواجد وسيوفر لها جميع الاحتياطات لسلامتها، ولكنها دخلت في حالة كبيرة من الصدمة ورفضت طلبه، فهل ينفذ المعلم عبدربه رغبته خاصة أنَّه لا يرجع في قراراته أم توافق حنان الغرباوي بالإكراه مثلما فعلت في زواجها، أم أن المعلم عبدربه سيجري لها العملية الجراحية بعد تخديرها دون وعيها؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 الليلة.

موعد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 25

وتنطلق أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساء، ويتمّ إعادتها للمرة الأولى في تمام الساعة 12 ظهرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، بالإضافة إلى منصة WATCH IT الإلكترونية.