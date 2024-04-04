«القاهرة الإخبارية»: نزوح 100 ألف لبناني من الجنوب بعد القصف الإسرائيلي

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من الجنوب اللبناني، وأُعلن جنوب لبنان منطقة «منكوبة زراعيا» جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هناك تطورات ميدانية كبيرة حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على البلدات اللبنانية الجنوبية وتحديدًا في القطاع الشرقي، إذ استهدف منطقة كفر كلى والخيام ومرتفعات الهبارية بالقصف المدفعي والغارات الجوية خلال الساعات الماضية.

وتابع: «القطاع الغربي في الجنوب اللبناني تعرض إلى قصف إسرائيلي»، مشيرًا إلى أن التطورات الميدانية يقابلها تطورات دبلوماسية مهمة في العاصمة اللبنانية بيروت إذ شهد مقر مجلس الوزراء اللبناني قبل قليل اجتماعا عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بحضور عدد من الوزراء مع سفراء الدول المانحة والمعنية بالوضع في لبنان.