استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 30-3-2024 في البنوك

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني، حالة من الاستقرار الملحوظ اليوم الأحد 31-3-2024، خلال بداية التعاملات الصباحية، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري، نحو 59.60 جنيه للشراء، و59.80 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن»، سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وذلك في بداية تعاملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم 59.60 جنيه للشراء، و59.80 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 59.82 جنيه للبيع، و59.55 جنيه للشراء.

الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 59.81 جنيه للبيع، و59.55 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.66 جنيه للبيع، و59.41 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 59.81 جنيه للبيع، و59.55 جنيه للشراء.