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استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 30-3-2024 في البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
03:53 ص | السبت 30 مارس 2024
الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار الملحوظ اليوم السبت 30-3-2024، وفق آخر تحديث لمواقع عمل البنوك، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري، نحو 59.63 جنيه للشراء، و59.82 جنيه للبيع.

ترصد «الوطن»، سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وذلك في بداية التعاملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، اليوم، 59.63 جنيه للشراء، و59.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، إلى 59.82 جنيه للبيع، و59.55 جنيه للشراء.

الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، نحو 59.81 جنيه للبيع، و59.55 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.66 جنيه للبيع، و59.41 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 59.81 جنيه للبيع، و59.55 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد