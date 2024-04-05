زيادة أعداد السياح الوافدين للأقصر في الربع الأول من 2024

قال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إن الحركة الوافدة إلى المدن الأثرية والثقافية المصرية كالقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان خلال فصل الصيف المقبل ستكون جيدة للغاية، وأفضل من نظيرتها خلال العام الماضي، وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، موضحا أن العديد من شركات السياحة الإسبانية والفرنسية والإيطالية واليونانية والصيبنية أعلنت عن تسيير رحلات لمصر خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل.

زيادة بأعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان والقاهرة

وأضاف لـ«الوطن» أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2024 كانت أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي بنسب تتراوح ما بين 4 إلى 6%، مشيراً إلى أن زيادة أعداد السياح الوافدين إلى الأقصر وأسوان والقاهرة خلال تلك الفترة كانت جيدة.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين إلى أن الحركة السياحية الجيدة التي استقبلتها مصر خلال الربع الأول من العام الجاري أعطت دفعة قوية لعمل المرشدين السياحيين، موضحاً أن بعض المرشدين الذين يجيدون بعض اللغات النادرة كانوا يعملون مع أكثر من مجموعة سياحية خلال اليوم الواحد.