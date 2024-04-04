«الأهرام»: الحقائق أظهرت حجم جهود مصر في تقديم المساعدات لفلسطين

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، إن مصر بذلت جهود جبارة في القضية الفلسطينية على مدار 180 يوما المنقضية منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر، موضحا أن المجتمع الدولي سجل استقبل هذه الجهود بالإيجابية، في محاولة من مصر للإنقاذ العاجل أزمة قطاع غزة.

العشري: الحقائق أظهرت حجم جهود مصر في تقديم المساعدة لغزة

وأضاف «العشري» عبر تطبيق «skype» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «كل الحقائق والمعطيات بتأكد حجم ما قدم من مساعدات إغاثية وطبية ووقائية ومعيشية، إضافة إلى إدخال قوافل وشاحنات بالرغم من تضيقات الجانب الإسرائيلي على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، أن مصر لها الكثير من المواقف الإقليمية والدولية التي أظهرت دورها المحوري في إيصال رأي الدول العربية إلى الخارج.