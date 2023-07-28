ميناء دمياط يستقبل أكثر من 25 ألف طن بضائع منها فول صويا

كشفت هيئة ميناء دمياط، حجم تداول السفن والبضائع اليوم، إذ استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25337 طنا تشمل: 5000 طن يوريا و12100 طن ملح و435 طن أسمنت معبأ و590 طن سكر معبأ و7212 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32950 طنا تشمل: 3200 طن خردة و1344 طن خشب زان و 2127 طن ابلاكاش و1500 طن كسب صويا و608 طن كسب عباد و 1973 طن فول صويا و 8815 طن حديد و12671 طن قمح و2271 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 712 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 379 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 82 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3297 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166165 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158285 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3920 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والفيوم وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5535 شاحنة.