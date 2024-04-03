سعر القمح اليوم الأربعاء 3-4-2024

تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية القمح المحلي لدعم منظومة الخبز، وتقدم الحكومة منحا مالية وتعمل على زيادة سعر القمح لتشجيع ودعم المزارعين على التوسع في زراعة محصول القمح لأهميته الاستراتيجية.

سعر القمح اليوم

وافقت الحكومة على سعر القمح الاسترشادي ويبدأ من 2000 جنيه للأردب، دعمًا للمزارع لزيادة إنتاج المحصول الاستراتيجي الأول لتوفير رغيف الخبز الذي لا يمكن استبداله أو استعاضته بأي سلعة أخرى.

سعر توريد أردب القمح

ومنتصف مارس الماضي وافق مجلس الوزراء على زيادة سعر أردب القمح بقيمة 400 جنيه للأردب، إذ بلغ نحو 2000 جنيه مقارنة بما كانت عليه الأسعار الموسم الماضي 1600 جنيه للأردب 23 قيراطا ونصف.

موسم حصاد القمح

ومن المقرر أن يبدأ موسم حصاد القمح المحلي 2024 منتصف أبريل المقبل 2024، على أن تتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتعاون مع البنك الزراعي المصري، من خلال لجان مختصة باستلام الأقماح من المزارعين، من أجل تأمين مخزون القمح المحلي، لسد احتياجات المنظومة التموينية من أجل إنتاج رغيف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية.