تبدأ الثلاثاء.. 6 أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص

حسمت الحكومة موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون إجازة عيد الفطرالمبارك 6 أيام، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، وهي إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الفطر من الثلاثاء إلى الأحد

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أنَّها ستكون لمدة 6 أيام اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، مؤكدًا أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2014 من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.

وقال شحاتة في بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم، إنَّ هذا القرار يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 الصادر أمس الأربعاء، والذي نص في مادته الأولى على أن «تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك».

توحيد أيام الإجازات الرسمية لكل العاملين

وأكّد بيان وزارة العمل، أنَّ ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ووزعت وزارة العمل منشوراً بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.

ونصت مواد قانون العمل على أنه يجوز لصاحب العمل أن يستدعي العامل في المنشأة لديه، للعمل في يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل والمنشأة لوجود العامل في يوم إجازته الرسمية، بشرط أن يمنح صاحب العمل العامل مثلي الأجر عن كل يوم إجازة يحضر فيه العامل لمقر العمل.

جدير بالذكر أن «الوطن» قد انفردت بنشر تقريرين يومي الاثنين 25 مارس والأربعاء 3 أبريل يفيدان بحصول العاملين بالحكومة والقطاع الخاص على 6 أيام إجازة عيد الفطر المبارك للعام 2024 ، حيث ذكر التقريران نية واتجاه الحكومة لتعويض العاملين بالدولة والحكومة والقطاعين العام والأعمال العام، باحتساب يومين زيادة، في إجازة عيد الفطر بدلا من يومي الجمعة والسبت اللذين يتصادف وجودهما مع أيام العيد.