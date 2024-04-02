انخفاض جديد في أسعار الحديد اليوم.. كم يسجل الطن الآن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في مختلف الأسواق والمصانع تراجعاً جديداً، وذلك في إطار سلسلة الانخفاضات التي شهدتها أسعار مواد البناء، وتحديداً الحديد والأسمنت خلال الفترة الماضية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم في مصر، بحسب آخر تحديث لأسعار المواد البناء الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء بعد الانخفاض الجديد 46039 جنيهاً للطن الواحد، بتراجع قيمته 1277 جنيهاً في الطن.

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء بعد الانخفاض الجديد 48731 جنيهاً للطن الواحد، بتراجع قيمته 660 جنيهاً في الطن.

سعر الحديد اليوم عالمياً

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار الحديد اليوم على المستوى العالمي، كالتالي:

- سعر الحديد الخام: المتوسط بـ102 دولار للطن.

- سعر حديد التسليح: المتوسط بـ506 دولارات للطن.

سعر الأسمنت اليوم

كما سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء 2350 جنيهاً للطن الواحد.