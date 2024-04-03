انخفاض أسعار الحديد اليوم الأربعاء 3-4-2024 في الأسواق

انخفاض كبير شهدته أسعار الحديد اليوم الأربعاء 3-4-2024 بمختلف الأسواق والمصانع بشكل كبير، وذلك في إطار سلسلة الانخفاضات التي شهدتها أسعار مواد البناء، وبالتحديد الحديد والأسمنت خلال الفترة الماضية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر طن الحديد اليوم في مصر، بحسب آخر تحديث لأسعار المواد البناء الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء عقب الانخفاض الجديد 38 ألف جنيه للطن الواحد.

وبلغ سعر حديد عز اليوم الأربعاء بعد الانخفاض الجديد 44 ألف جنيه للطن الواحد.

أسعار الحديد عالميا

وأوضح أحد موزعي الحديد في تصريح خاص لـ«الوطن» أسعار الحديد اليوم على المستوى العالمي، كالتالي:

- سعر الحديد الخام: المتوسط بـ102 دولار للطن.

- سعر حديد التسليح: المتوسط بـ506 دولارات للطن.

كما سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء 2350 جنيها للطن.