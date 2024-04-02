هبوط كبير في أسعار الحديد.. الاستثماري يهبط 8 آلاف جنيه للطن

في تطور جديد أعلنت المصانع تراجع كبير في أسعار الحديد بقيمة 8 آلاف جنيه للطن بالنسبة للحديد الاستثماري إذ سجل نحو 38 ألف جنيه خلال منتصف التعاملات اليوم 2-4-2024 مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال التعاملات الصباحية قرابة 46 ألف جنيه للطن بالنسبة للحديد الاستثماري.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

تنشر «الوطن» أسعار الحديد الجديدة وفق المعلن من المصانع والشركات، بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة.

سعر الحديد الاستثماري

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء بعد الانخفاض الجديد 38 ألف جنيه للطن الواحد، بتراجع قيمته قرابة 8 آلاف جنيها في الطن.

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء بعد الانخفاض الجديد 44 ألف جنيه للطن الواحد، بتراجع قيمته 4 آلاف جنيه في الطن مقارنة بما كانت عليه الأسعار 48 ألف جنيه.

سعر حديد المراكبي

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 40 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد عطية 40 ألف و100 جنيه.

أسعار حديد التسليح

- سعر حديد العشري، سجل 40 ألف جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 40 ألف جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم 40 ألف.

- سعر طن حديد العتال 43 ألف جنيه.

- سعر حديد المعادي 40 ألفًا و200 جنيه للمستهلك.

- سجل حديد الكومي، 40 ألفًا و100 جنيه.