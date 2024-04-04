أمين الفتوى: من الأدب مع الله عدم إخبار أحد حال الشعور بليلة القدر (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من الأدب مع الله إن لو شعر أحدا بليلة القدر، فعليه ألا يخبر أحدا بها، لافتا إلى أن بعض الناس أصبحوا يفطروا عن العبادة في هذه الليلة.

الأدب مع الله

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «ده في ناس طلعت وقالت كانت يوم 24 رمضان، فلازم يكون في أدب مع الله في تعاملاتنا مع مثل هذه الأمور».

الدعاء في ليلة القدر

وتابع: «العلماء قالوا لا يجب إننا نخبر أحد لو شعرنا بليلة القدر، لإنك بتضيع فرصة كبيرة على ناس تاني كل واحد مننا ممكن يكون له ليلة قدر مع الله ويقبل دعائه».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.