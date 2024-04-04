«صحة الشرقية» تناقش خطة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، مساء اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مديري إدارات «مكافحة الأمراض المعدية، الرعاية الأساسية، مراقبة الأغذية، الرعاية المتكاملة، صحة البيئة، الصحة المهنية، الترصد، المعامل، السن المدرسي، التطعيمات، الأمومة والطفولة، علاج غير القادرين»، لمناقشة خطط العمل الوقائية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خلال الفترة المقبلة وخاصة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

خطة العمل خلال فترة عيد الفطر

تناول الاجتماع عرض مؤشرات أداء الأعمال الوقائية بكل إدارة فنية بمديرية الصحة خلال الفترة الماضية، وكذلك أداء عمل الخدمات الصحية بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظة، البالغ عددهم 490 وحدة صحية، وإجراءات وأعمال الترصد، وخطة العمل بالمدارس الحكومية والخاصة، كما تمت مناقشة الأعمال الوقائية بمكاتب الصحة بالمحافظة، وخطة عمل الفرق الطبية بمنافذ تقديم الخدمة خلال الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك.

تفعيل ركن المشورة بجميع الوحدات والمراكز الطبية

وأكد وكيل الوزارة أهمية ترصد الحالات المعدية بالمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية، موجهاً بأهمية التوعية والمتابعة والمشورة من خلال برنامج خدمات الشباب والمراهقين من عمر 10 حتى 24 عاما، كما وجه بالتوسع في العملية التدريبية على أعمال الرعاية المتكاملة، وتفعيل ركن المشورة بجميع الوحدات والمراكز الطبية بالمحافظة، وتحديد جدول زمني لذلك، مع ضرورة تقييم أداء عمل الفرق الطبية بالإدارات الصحية، وتقييم الأعمال الوقائية.

وشدد على أهمية متابعة صرف الألبان المدعمة، وتكثيف أعمال الرقابة على المنتجات الغذائية بالمصانع ومختلف المنشآت الغذائية والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وتكثيف أعمال صحة البيئة، ومتابعة سحب عينات المياه بصورة دورية، وكذلك محطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلى الصناعي.

معالجة أي سلبيات قد تؤثر على انتظام سير العمل

كما ناقش الدكتور هشام مسعود دور وأداء عمل الفريق الإشرافي بالطب الوقائي بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة، ودور المراقبين الصحيين، مٌوجهاً بالمرور المكثف على الإدارات الصحية، ومتابعة الأعمال الوقائية، ومعالجة أي سلبيات قد تؤثر على انتظام سير العمل بها، بجانب تقييم الأداء والعمل على تطوير الخدمات الوقائية بالشرقية.