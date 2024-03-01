تعرف على قناة عرض برنامج باب رزق في رمضان 2024

تنوع كبير سيشهده موسم رمضان هذا العام على شاشات التليفزيون، إذ تقدم قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مميزة ومتنوعة من البرامج والمسلسلات، يأتي على رأسها برنامج باب رزق الذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني، ويُعرض على قناة DMC في رمضان 2024.

برنامج باب رزق على DMC في رمضان 2024

وكشفت قناة dmc، البوستر الرسمي لبرنامج باب رزق الذي سيقدمه الإعلامي يسري الفخراني وسيُعرض عبر شاشتها في رمضان 2024، وذلك من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعُرض برنامج باب رزق في رمضان 2023، متضمنًا مجموعة من الحلقات مع عدد من المبدعين فى الحرف اليدوية من أصحاب الهمم من الأطفال والشباب.

مسلسلات رمضان 2024 على DMC

يُذكر أنّ قناة dmc ستشهد عرض عدد من البرامج في رمضان 2024، من بينها لعلهم يفقهون لخالد الجندي ورمضان عبد المعز وبرنامج ومن الحب حياة مع دكتور أسامة الأزهري، إضافة إلى عدد من الأعمال الدرامية من بينها عتبات البهجة ليحيى الفخراني وبابا جه لأكرم حسني وإمبراطورية ميم لخالد النبوي وصدفة لريهام حجاج.