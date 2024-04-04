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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25.. عمرو رمزي ينضم لقائمة ضيوف الشرف

كتب:

ياسمين محمود
07:03 م | الخميس 04 أبريل 2024
عمرو رمزي

عمرو رمزي

انضم الفنان عمرو رمزي خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، لقائمة ضيوف الشرف، حيث ظهر كمقدم برامج.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8

بدأت الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، بظهور حزلقوم داخل المسابقة بحضور الفنان عمرو رمزي الذي ظهر كضيف شرف في دور مذيع لبرنامج من سيربح النصف مليون، ويبدأ التعرف على حزلقوم الذي يغلط عدة مرات في اسمه.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي8

وبذلك يكون انضم عمرو رمزي لقائمة ضيوف الشرف، حيث سبقته أمينة خليل، التي ظهرت بشخصيتها الحقيقة، وشيماء سيف في دور العفريتة لوجي، وصفاء الطوخي التي قدمت دور الشمامة، ومحمد ثروت في دور مساعد الشمامة، ودينا سامي في دور فروحة ابنة عمة مربوحة.

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بقلم ياسمين محمود