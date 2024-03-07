قبل عمرو رمزي في رمضان 2024.. فنانون قدموا شخصية المذيع

قدم العديد من الفنانين شخصيات مختلفة خلال أعمالهم الدرامية والسينمائية، تنوعت بين المدرس والمهندس والطبيب، والإعلامي، ومن بين هؤلاء الفنانين البارزين، يأتي الفنان عمرو رمزي الذي يتقمص شخصية إعلامي في مسلسل «الكبير أوي 8» الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان لعام 2024.

عمرو رمزي في رمضان 2024

يشارك الفنان عمرو رمزي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8 ضيف شرف، حيث ظهر خلال البرومو الذي تم طرحه بشخصية مذيع لأحد برامج المسابقات الذي يشتهر باسم من سيربح المليون.

ولم يكن عمرو رمزي الوحيد الذي قدم دور المذيع خلال عمل درامي بل هناك العديد من الفنانين الذين فعلوا ذلك، ومن أبرزهم الفنانة صبا مبارك وسلمى أبو ضيف في مسلسل بين السطور.

صبا مبارك وسلمى أبو ضيف في بين السطور

وقدمت صبا مبارك سلمى أبو ضيف شخصية المذيعة خلال أحداث مسلسل بين السطور حيث كانت الأخيرة تجسد شخصية «ملك شهاب» الإعلامية الشابة التي تدخل في تنافس شرس مع الإعلامية «هند» التي تجسد شخصيتها صبا مبارك.

ولم يكن هذا العمل الأول التي تتقمص من خلاله صبا مبارك شخصية المذيعة بل هناك عمل آخر جرى طرحه في رمضان عام 2015 يحمل اسم حق ميت، حيث قدمت من خلاله شخصية «نهال مفيد» الإعلامية، ومن أبطاله حسن الرداد وإيمي سمير غانم ومحمد سلام وتأليف باهر دويدار وإخراج فاضل الجارحي.

أحمد أمين في حالة خاصة

وظهر الفنان أحمد أمين ضيف شرف من خلال أحداث مسلسل حالة خاصة الذي تم طرحه في شهر يناير لهذا العام 2024، إذ قدم شخصية مذيع لأحد برامج المسابقات مع الفنان طه دسوقي.

آية سليم في مسلسل وبينا ميعاد 2

وقدمت الفنانة آية سليم دور الإعلامية «آروى» في مسلسل وبينا ميعاد الذي انطلقت الحلقة الاخيرة منه ليلة أمس على WATCH IT الرقمية، ومن أبطاله شيرين رضا وصبري فواز ومجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف الكدواني وتسنيم مطر وآية سليم كما انه من تأليف وإخراج هاني كمال.

منى زكي مذيعة في احكي ياشهرزاد

جسدت الفنانة منى زكي أيضاً شخصية المذيعة من خلال أحداث فيلم إحك ياشهرزاد الذي تم طرحه عام 2009 حيث قدمت من خلاله دور الإعلامية «هبة» التي تهتم بقضايا المرأة ومن أبطاله منى زكي وحسن الرداد وسون بدر وتأليف وحيد حامد وإخراج يسري نصر الله.

حنان ترك ومحمد هنيدي إعلامين كوميدين في جاءنا البيان التالي

وتقمصت الفنانة حنان ترك شخصية الإعلامية حيث جسدت دور المذيعة «عفت الشربيني» كما شارك أيضاً الفنان محمد هنيدي بدور المذيع «نادر سيف الدين» وذلك خلال أحداث فيلم جاءنا البيان التالي الذي تم عرضه عان 2001 وأبطاله محمد هنيدي وحنان ترك ولطفي لبيب ونهال عنبر وتأليف محمد أمين وإخراج سعيد حامد.

رانيا محمود ياسين في رمضان 2021

اما عن الفنانة رانيا محمود ياسين فقد قدمت شخصية المذيعة «ليلى نصار» خلال أحداث مسلسل الطاووس الذي تم طرحه في رمضان 2021، وقام ببطولته مجموعة من نجوم الفن من أبرزهم سهر الصايغ وسميحة أيوب وجمال سليمان كما انه من تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبدالعزيز.