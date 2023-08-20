عمرو رمزي: حلقتا هالة صدقي وسامو زين الأكثر تميزا في «حيلهم بينهم»

قال الفنان عمرو رمزي، إنّه يحب حلقات برنامج المقالب الشهير «حيلهم بينهم» الذي قدمه منذ سنوات، مشيرًا إلى أن أكثر الحلقات تميزا هما حلقتا الفنانين سامو زين وهالة صدقي.

رواج للبرنامج رغم عرضه منذ سنوات طويلة بسبب حلقتين

وأضاف «رمزي»، في حواره مع الإعلاميتين منى عبدالغني ومها الصغير مقدمتي برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc»: «الحلقتين دول رجعوا الناس يتفرجوا على البرنامج تاني، أما هالة صدقي فهي اللي اشتغلتني، حاولت أغلس عليها في حاجات مش موجودة فيها تماما».

وحول الحيل التي استخدمها كي يغضب ضيوف برنامج، قال: «حاولت أن أقاطع الضيوف مثل هالة صدقي، هذا الأمر أغضبها كثيرا، وجعلها تحاول التعبير عن الغضب الذي تشعر به، ولكن في شكل إيفيهات».

بكاء غادة عادل

وأشار إلى أن الفنانة غادة عادل بكت وغادرت الاستوديو، أما زوجها السابق مجدي الهواري، فقد تآمر معه ضدها: «كان قاعد في الآيربيس وكان بيقولي أقولها هلمعك، كررتها، فبكت، وقالت لي أنت بتعمل معايا كده ليه».