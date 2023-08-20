عمرو رمزي يكشف عن كواليس لقائه بعادل إمام بعد ترشيحه لمسلسل «ناجي عطاالله»

كشف الفنان عمرو رمزي، عن كواليس أول لقاء جمعه بالزعيم عادل إمام، والتحاقه بمسلسل فرقة «ناجي عطا الله»، بعد برنامجه الشهير «حيلهم بينهم».

وقال رمزي، «أول مرة كلمته أنا متكلمتش هو اللي اللي اتكلم، لقيت رامي إمام بيقولي سيب اللي في إيدك وخد، وأعطى التليفون للزعيم، فقال لي إنت جميل وشوفت حيلهم وبينهم وحرمت يا بابا، وهتبقى معانا في مسلسل فرقة ناجي عطا الله، وبس».

أول لقاء مع الزعيم

وأضاف عمرو رمزي، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC»: «كانت فرصة عمري إن الزعيم عادل إمام يكلمني، وفي اليوم ده منمتش وفضلت ساكت لحد لما رامي إمام خد منه السماعة، فقال لي تمام يا عم؟ فقلت له إيه اللي تمام ياعم؟ فقال لي الأستاذ اللي كلمك، فقلت له طيب إديهولي تاني أكلمه، فرد مش فاضيين. نشوفك في المسلسل، فقلت له طيب أجيلكم البيت قاللي الساعة 12 بالليل هتيجي فين؟ هنشوفك بكرة الساعة 11 في الشركة، ولما روحت الشركة كنت قاعد بدردش أنا ورامي، فدخل الأستاذ ومقالش حتى السلام عليكم، فأنا قلت أكيد إتشلت من الدور وقفل مني ورامي كان بيهزر».

وأكمل: «قلت لرامي إمام: أمشي خلاص بقى.. الزعيم حتى مقالش السلام عليكم لينا وهو ماشي من قدامنا. فقال لي: يا عم اصبر بس هو مشغول شوية، فقعدت شربت قهوة وبعدين دخلنا على أوضة البروفة، فالزعيم كان قاعد على الترابيزة بيكلم حد فقلت له مساء الخير مردش عليا، فقلت لرامي فيه إيه: قال لي اسكت، فضلت قاعد ساكت، فالزعيم مرة واحدة قال لي إنت مين؟ وقتها إتخضيت خضة جامدة ومبقتش عارف أقول إيه».

توتر في أول لقاء

وتابع: «بعدين قلت له رامي اللى قاللي آجي، فرامي قال له يا أستاذ معلش هديله حاجة كده ويمشي، فأنا قلت هيديني حسنة يعني ولا إيه، فقلت له طيب يا أستاذ أسيبك علشان واضح إنك مشغول، فقال لي لأ أقعد (بطريقته)، إيه بقى اللي جابك هنا يا عمرو، فقلت له رامي قال لي إحنا بنعمل مسلسل فرقة ناجي عطا الله، ولو بتعملوا المسلسل عموما مبروك، فقال لي مبروك علي إيه يا حبيبي، فرد أما نشوف إيه اللي جابك هنا وقام برة وراح باصص عليا من الباب وراح قافل الباب، كنت عايز أنط من الشباك، ولكن في النهاية وافق عليا».