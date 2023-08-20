عمرو رمزي: المسرح يمنح الفنان المرونة والقدرة على التصرف

قال الفنان عمرو رمزي، إنّ المسرح اختبار يومي وصعب، مشيرًا إلى أن المسرح يحتاج نوعًا معينًا من الفنانين الذين لديهم القدرة على حفظ الأداء قبل حفظ تركيبة الشخصية، لأنه قد يحدث أي شيء مفاجئ في العرض، وعندها يجب أن نقول الكلام من طبيعة الشخصية لا أن نخترع أي إيفيه أو كلام من خارج الشخصية.

وأضاف «رمزي»، في حواره مع الإعلاميتين منى عبدالغني ومها الصغير مقدمتي برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc»: «يمكن القول إن المسرحية هي جيم الممثل، حيث تمنحه المرونة والقدرة على التصرف».

حديث عن غيابه

وحول سر غيابه المستمر عن تقديم الأعمال الفنية، قال الفنان: «لا أعلم السبب، هناك جزء كبير أنا مسؤول عنه لأنه محدود في اختياراتي، لكن هذا الأمر لا يمثل من أسباب الغياب 30%، وأحرص على انتقاء أعمالي حتى تعيش لسنوات طويلة».

مسرحية الطيب والأمير

وتحدث عن مسرحية الطيب والأمير التي قدمها مؤخرا، مؤكدًا أنّ فيها كل عوامل النجاح، رغم أن فيها مخاطرة كبيرة جدا، فهو ممثل سيعمل في مسرح كوميدي: «الموضوع ده خطر جدا في مصر، لأن المشاهد سيصطحب أبناءه، وبالتالي، فإن سقف توقعاته عال، وبالتالي لا مجال من وجود مشهد مميز وآخر أقل، فالمسرح الكوميدي التابع للدولة مسؤول، وأنا أحب هذا النوع من التحديات، وكل شيء كان رائعا في هذه المسرحية، عرضنا 60 ليلة وكانت إيرادات المسرحية مليون جنيه لوزارة الثقافة، ونعمل في الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع».