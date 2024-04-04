مسلسل جودر الحلقة 10.. ياسر جلال يفقد كل ما يملك في ليلة زفافه

قرر جودر المصري الذي يٌؤدي دوره الفنان ياسر جلال، الزواج من شروق التي تؤدي دورها الفنانة جيهان الشماشرجي، في مسلسل جودر الحلقة 10، وامتلئت الحلقة بالاستعدادات الخاصة بحفل الزفاف.

أحداث مسلسل جودر الحلقة 10

حفل الزفاف أثار حفيظة شومان الذي يٌؤدي دوره الفنان أحمد كشك، وقرر الانتقام من جودر، حيث يكن له كراهية كبيرة منذ أعوام وازدات بعد رغبته في الزواج من شروق التي تقدم لها شومان عدة مرات، لكنها كانت ترفض يسبب حبها لجودر، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 10.

مسلسل جودر الحلقة 10

في ليلة الزفاف وبعد كتب الكتاب أتى شومان مع مجموعة من البلطجية وقرر ذبح معلمه السابق أمام جودر الذي طالبه بالتوقف عن ذلك لكنه لم يستمع له ليبدأ الاشتباك والضرب بين الجميع.

ونجح شومان في إفساد حفل الزفاف، كما تسبب في حريق المحل الخاص بجودر الذي يبيع فيه الأقمشة ويتربح منه، لتنتهي الحلقة 10 من مسلسل جودر بفقدانه كٌل ما يملك.