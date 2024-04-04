مسلسل جودر الحلقة 10.. ياسر جلال يعيد لأهله ما ضاع منهم طول فترة غيابه

تصاعدت الأحداث في مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال، حيث تناولت أحداث الحلقة الـ9 التي ستكملها الحلقة الـ10 الليلة، تمكن جودر من العودة إلى مصر مرة أخرى بين أهله وأحبائه، وقرر أن يعيد لأمه وأخوته ما ضاع منهم طيلة فترة غيابه التي ظلت أكثر من 10 سنوات خسروا فيها كل ما تملك العائلة من أموال ومتاع، وتوفي فيها والده وأصيبت أمه بالعمى.

أحداث مسلسل جودر الحلقة 10

وقرر جودر عقب عودته أن يعيد الدكان الذي ورثه عن والده مرة أخرى، بعدما رهنته والدته لأحد التجار رغم أنفها، وبدأ كذلك في التجهز للزواج من محبوبته شروق «جيهان الشمشرجي» التي ظلت منتظرة إياه طوال هذه المدة لا تكل ولا تمل، وترفض كل طلبات الزواج التي كان يعرضها عليها أحد أعيان المدينة، وتستمر الحلقة 10 في إكمال تلك الأحداث.

وشهدت الحلقة 9 أثناء عودة جودر من مدينة النحاس، قيام رجال الجزيرة بتحميل سفينة كبيرة لجودر محمّلة بأفخم أنواع الحرير والأقمشة ليعود بها إلى مصر، وذلك بأمر من الملك بيناس ملك جزيرة النحاس، مؤكدا له أنّ أهل الجزيرة لن ينسوا أبدا دور جودر لإنقاذهم من الساحرة شواهي، وتكمل شهرزاد للملك شهريار باقي قصة جودر بن عمر المصري خلال الحلقة 10 الليلة.