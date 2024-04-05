مسلسل مليحة الحلقة 10.. إسرائيل تنهار داخليا وتخاف من الفلسطينيين

يواصل مسلسل مليحة الحلقة 10 أحداثه الدرامية، إذ يكمل الجد «سامي مغاوري» حكاياته التاريخية لحفيده، موضحًا أنّ إسرائيل نجحت في تأسيس دولة لها، لكنها لن تنجح في الوصول إلى الأمن والأمان، لأنها أقامت دولتها على رفات دولة أخرى، وأنّ الأجيال القادمة ستتعاطف مع الفلسطينيين وستعمل على إزالتها من الوجود، وذلك لأنّها على الرغم مما يظهر عليها من قوة وسلاح حديث إلا أنها من الداخل عبارة عن فراغ، وتخاف بشدة من الفلسطينيين.

مسلسل مليحة الحلقة 10

وكل عام في عيد تأسيس إسرائيل، تخرج في شوارع القدس جماعة تسمى حراس المدينة تحرق علم الاحتلال الإسرائيلي وترفع علم فلسطين، وهي واحدة من التيارات الأصولية اليهودية التي تزيد مع الوقت، وأصحابها لا يعترفون بإسرائيل، فهم يؤمنون أنها في تيه من ألفي عام، وما دام التيه مستمرًا لا يصح أنّ يكون لها دولة، ويرون أنّ هذا الصراع لا ينحل إلا بإعادة كل الأراضي لفلسطين.

تخوف إسرائيل من التهديد الداخلي

ويستكمل الجد روايته، بأن الصراع هو ما يجعل إسرائيل تتخوف من التهديد الداخلي أكثر من تهديد الفلسطينيين، وبذلك فهي إلى زوال، وذلك وعد الله فإنه يمهل ولا يهمل، وذلك كلام كثير من مفكريهم أنفسهم.