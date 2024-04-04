مسلسل مليحة الحلقة 11.. حزن سيرين خاس بعد رغبة دياب الزواج من ابنة خاله

صحب الدكتور هشام (علي الطيب)، مليحة (سيرين خاس) في سفرها أثناء قدومها إلى مصر، وبعد أن عاد هو إلى حيث بلده وبين أهله، واستقرت هي في القاهرة مؤقتا، وشعر الطبيب بخيبة الأمل واليأس بسبب أنه يُكِن لها بداخله الكثير من الحب الذي يعتصر قلبه، ولا يستطيع البوح به، وإذا حاول فعلها حالت الظرف دون ذلك، وتستمر الحلقة 11 في سرد الأحداث.

مسلسل مليحة الحلقة 11

وأخذ هشام يحكي لشقيقته خيبة أمله ويروي على أسماعها ما يشعر به تجاه مليحة، فأول مرة حاول فيها أن يخبر مليحة بحبه لها، توفيت والدته وحال أمر وفاتها دون مراده، وفي المرة الثانية التي فكر فيها في نفس الشيء، حدثت الانفجارات التي كادت أن تودي بحياتهم جميعا، والتي شاهدوها على الحدود المصرية أثناء دخولهم إليها.

ومكثت مليحة عدة أيام في بيت المقدم أدهم (دياب) في الأثناء التي عُقد فيها قران أخيه، ليعلن أدهم في نفس الحفل رغبته في الزواج من ابنة خاله، وهو ما أصاب مليحة باليأس، وأظهرت عيناها ما تكنه من حب تجاه دياب بعد أن فعل ما فعله لإنقاذها وأهلها من موت كان قاب قوسين أو أدنى منهم.