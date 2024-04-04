مسلسل مليحة الحلقة 10.. عملية «الرصاص المصبوب» للمحتل الإسرائيلي

قدمت الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة في بداية عرضها، مجموعة من الأحداث التاريخية التي شهدها الصراع الفلسطيني ضد المحتل الإسرائيلي، بجانب الأحداث الدرامية التي أحاطت بالأسرة الفلسطينية التي خاضت غمار التنقل بين البلاد العربية ليستقر بها الحال في مصر مؤقتا بعد كثير من الشقاء نتيجة قيام الاحتلال بطردهم من بلادهم، وتستمر أحداث مسلسل مليحة الحلقة 10 في تقديم المزيد.

مسلسل مليحة الحلقة 10

وفاجأ المقدم أدهم (دياب) أهله، أثناء حفل زفاف أخيه، بأنه يرغب في الزواج من ابنة خاله، في ظل حضور مليحة وجدتها الزفاف، وهو الأمر الذي جعلها تمتعض من المكوث أكثر من ذلك مع أدهم وعائلته، وتقرر الرحيل صحبة جدتها، وهو ما سيظهر في الحلقة 10.

عملية «الرصاص المصبوب»

وقدم مسلسل مليحة كذلك في حلقاته قصة اجتياح إسرائيل لقطاع غزة عام 2009، ففي ليلة 3 يناير من هذا العام، بدأ الهجوم العسكري الإسرائيلي البري على قطاع غزة، عبر عملية سميت باسم «الرصاص المصبوب»، والتي استمرت لمدة 22 يومًا، بقرار من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، ونتج عنها تدمير المنازل بالغارات والقنابل المتفجرة، واستشهاد آلاف من الفلسطينيين المدنيين، وسقط 1410 شهداء، منهم 355 طفلا و240 امرأة، بالإضافة إلى 134 شرطيًا و1032 من المدنيين و18 عملية اغتيال، وبلغ عدد المصابين نحو 5380 مصابًا، منهم 1872 طفلاً و800 امرأة.