مجموعة كبيرة من المتاعب التي خاضتها الأسرة الفلسطينية التي منذ أن عمل الاحتلال الإسرائيلي على إخراجهم من بلادهم التي ولدوا وترعرعوا فيها، ليتنقلوا بين البلاد العربية من فلسطين إلى ليبيا حتى دخولهم مصر، بعد كثير من الشقاء نتيجة قيام الاحتلال بطردهم من بلادهم، وإليك موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة أون وسي بي سي الحلقة العاشرة.

عملية «الرصاص المصبوب»

وقدم مسلسل مليحة كذلك في حلقاته قصة اجتياح إسرائيل لقطاع غزة عام 2009، ففي ليلة 3 يناير من هذا العام، بدأ الهجوم العسكري الإسرائيلي البري على قطاع غزة، عبر عملية سميت باسم «الرصاص المصبوب»، والتي استمرت لمدة 22 يومًا، بقرار من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، ونتج عنها تدمير المنازل بالغارات والقنابل المتفجرة، واستشهاد آلاف من الفلسطينيين المدنيين، وسقط 1410 شهداء، منهم 355 طفلا و240 امرأة، بالإضافة إلى 134 شرطيًا و1032 من المدنيين و18 عملية اغتيال، وبلغ عدد المصابين نحو 5380 مصابًا، منهم 1872 طفلاً و800 امرأة.

موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة أون وسي بي سي الحلقة العاشرة

وعن موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة أون وسي بي سي الحلقة العاشرة، فهو كالتالي:

- يأتي مسلسل مليحة على قناة CBC في تمام الساعة 6:5.

- تكون الإعادة في تمام الساعة 9:45 مساء.

- يعرض المسلسل على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً.

- تكون الإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة على قناة أون، الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مساء.