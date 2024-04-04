أحمد زاهر عن مسلسل مليحة: كنت أتمنى المشاركة حتى لو ضيف شرف

تحدث الفنان أحمد زاهر عن مسلسل مليحة، بطولة الفنان دياب، الذي يعرض حالياً على شاشات «المتحدة»، ويناقش القضية الفلسطينية، ويستعرض جزء كبير من معاناة الفلسطينيين بالوضع الحالي.

أحمد زاهر يتحدث عن مسلسل مليحة

وقال الفنان أحمد زاهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،: «الفنان يتمني أن يتحدث عن فلسطين والمعاناة وشرف لأي فنان أن يقدم مسلسل بهذا الشكل، وأتمني لو اتعرض عليا حتى لو ضيف شرف في المسلسل كنت قدمته».

وأضاف: «يأتي ذلك لإيماني بالقضية لأنني أريد أن أقدم أي شيئ نحن أقل وأصغر من أننا نتدخل في تلك السياسات، فنشعر دائماً بالعجز الشديد أمام ذلك، لكن نحن كفنانين نحاول أن ندافع عن القضية بطريقتنا الخاصة، وفي الحقيقة أنا غيران من كل الممثلين في مسلسل مليحة، وأتمني الظهور معهم حتي ضيف شرف».

مواعيد عرض مسلسل مليحة

تعرض الحلقة 10 على قناة CBC في تمام الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء، وتأتي الحلقة العاشرة على قناة الحياة، في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.