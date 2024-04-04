أكبر معمر في العالم يكشف السر: «سمك وبطاطا والبعد عن الكراسي»

أصبح الجد الأكبر جون تينيسوود، أكبر معمر على قيد الحياة في العالم، حيث وصل إلى 111 عامًا، ويعيش في دار رعاية في ساوثبورت، وكشف عن سبب حياته الطويلة معتبرًا أنها بسبب تناول السمك والبطاطا يوم الجمعة، وأنه يفعل كل شيء باعتدال.

المحارب القديم في الحرب العالمية الثانية حصل على الرقم القياسي الجديد

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن المحارب القديم في الحرب العالمية الثانية حصل على الرقم القياسي الجديد بعد وفاة خوان فيسنتي بيريز، من فنزويلا ، هذا الأسبوع ، عن عمر يناهز 114 عامًا، وكذلك جيسابورو سونوبي من اليابان ، البالغ من العمر 112 عامًا.

ولد أكبر معمر في العالم عام 1912 وهو نفس العام الذي قامت فيه السفينة تايتانيك برحلتها المشؤومة الأولى وعاصر حربين عالميتين، بالإضافة إلى وباء كورنا.

أغلى ذكرياته.. حفل زفافه عام 1942

والتقى الجد الأكبر جون تينيسوود بالملكة إليزابيث الراحلة في مناسبتين وحصل على بطاقة عيد ميلاد من الملك تشارلز والملكة كاميلا في عيد ميلاده الأخير، وقال جون، والذي سيبلغ 112 عامًا في الثاني من أغسطس، إن أغلى ذكرياته كانت حفل زفافه على زوجته بلودوين في عام 1942، حيث التقى الزوجان في رقصة أثناء الحرب وتزوجا لمدة 44 عامًا حتى وفاتها عام 1986.

قبل تقاعده في عام 1972، عمل جون كمحاسب في شركة شل وشركة بريتيش بتروليوم .

عندما سُئل عن سره، قال جون، الذي يعيش في دار رعاية في ساوثبورت: الاعتدال في كل شيء والاستمرار في التحرك، محذرًا من الجلوس على كرسي طوال اليوم وأن ذلك ليس جيدًا.