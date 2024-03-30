عملية «جسر ميناء».. تسريب خطط جنازة الملك تشارلز بعد الإعلان عن تدهور صحته

منذ شهرين فقط، تم الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان، وعلى الرغم من أن جميع البيانات الصحفية التي أصدرتها العائلة الملكية كانت مطمئنه إلا أن موقع إن تاتش البريطاني، أكد أن خطط جنازة العاهل البريطاني قد تم وضعها بالفعل، وتحمل اسم عملية «جسر ميناء»، والتي ستكون مشابهة لمراسم تجنيز الملكة إليزابيث الثانية.

مرض الملك تشارلز أسوء من المعلن

بحسب الموقع البريطاني، نقلا عن مصدر لم يتم تسميته، فأن تحضيرات الجنازات للملوك أو ملكات بريطانيا هي أمر شائع إلى حد ما، لكن في حالة الملك تشارلز فالأمر ضروري وذو أولوية، حيث يعتقد رجال القصر يعتقدون أن مرض العاهل البريطاني أسوء بكثير من المعلن.

وأضاف مصدر من داخل العائلة الملكية، أن الملك تشارلز لا يعاني من سرطان البنكرياس فقط، بل يعتقد أنه يوجه مشاكل صحية أخرى، مؤكدًا أن الأطباء منحوا تشارلز عامين فقط للعيش.

وأكد تلك المعلومات أحد أعضاء الدائرة الداخلية الملكية، قائلا إن مرض الملك تشارلز أسوء مما يسمح القصر بمعرفته، فهو غير قادر على إدارة عائلته المنقسمة، أو المصالح التجارية، أو حتى الوجبات اليومية الملكية»، وشدد: «السرطان يأكله حيًا.. إنه ضعيف.. والوضع بأس».

وقد بدأت شائعات الوضع الصحي للملك تشارلز تظهر للعامة، خاصة بعد أن رصد المراقبون الملكيون تراجعًا في صحته، ورغم خروج بيان يؤكد أنه سيكون هناك ظهور كبير للملك خلال قداس في وندسور في عيد الفصح، إلا أن الملك مختفي في الأحداث التالية، وشقيقته الأميرة «آن» هي من تظهر للقيام بأعمال العائلة الملكية.

اختفاء الأمير هاري

وفي ظل تلك الأحداث، كان التوقع هو ظهور وبروز اسم الأمير هاري، في المناسبات الخاصة بالعائلة الملكية، إلا أن هذا لم يحدث، ويتم ارجاع هذا إلى إعلان الأميرة كيت ميدلتون تشخيصها وخضوعها للعلاج من مرض السرطان.

كما تم تداول بعض الشائعات عن خلافات بين الملك تشارلز والأمير ويليام خارج نطاق الأزمات الصحية التي يعاني منها أفراد العائلة الملكية، إذ يظن الأب أن ابنه ليس مستعدا لتولي العرش.

فيما تؤكد مصادر ملكية، إن تشارلز يخشي من الضغوط الملكية، ويعتقد أن ابنه غير مستعد، خاصة وأن ويليام يعاني من أزمات في العلاقات العامة، وقد تكون هناك عواقب.

خطط جنازة الملك تشارلز

ويطلق على جنازة الملك تشارلز اسم عملية «جسر ميناء» وهو اسم رمزي لخطط تجنيز العاهل البريطاني، والتي تتضمن إعلان وفاته، وفترة الحداد الرسمي، وتفاصيل التجنيز.

وقد بدأ التخطيط لجنازة تشارلز فور تتويجه ملكًا لانجلترا بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية.