مسلسل جودر الحلقة 10.. شقيق ياسر جلال يتآمر عليه

منذ الصغر ظهر كٌره سالم «وليد فواز» لشقيقه جودر «ياسر جلال» وانعكس هذا الكره والحقد في مسلسل جودر الحلقة 10، حيث ساهم سالم في فقدان جودر لكل ما يملكه من أموال.

تفاصيل مهمة في مسلسل جودر الحلقة 10

تآمر سالم مع شومان «أحمد كشك» لكي ينتقم من جودر، حيث يكره الشقيق أخيه الأصغر بسبب نجاحه دائما وحبه والديه له أكثر منه وفق رؤيته، فقرر حرق المحل الخاص به الذي يمتلئ بالأقمشة والمفارش، في مسلسل جودر الحلقة 10.

مسلسل جودر الحلقة 10

واختار سالم حرق المحل الخاص بشقيقه رغم عزم جودر على تقسيم أرباح المحل فيما بينهم، لكن قلب سالم المليئ بالسواد أبى أن يصمد ويقف بجانب شقيقه واتفق مع شومان على حرق المكان في ليلة زفاف جودر على شروق.

وهرب سالم في مسلسل جودر الحلقة 10، مع شومان إلى الصحراء لكي لا تقبض عليهم الحكومة، وسط فرحة منه للانتقام من جودر والتسبب في خسارته الأقمشة التي يتاجر بها.