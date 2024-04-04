هل كانت ليلة القدر في الأيام الماضية؟.. عضو «الأعلى للشؤون الإسلامية» يجيب

هل كانت ليلة القدر في الأيام الماضية؟.. سؤال يشغل بال العديد من المسلمين المؤمنين حول العالم، حيث يسعون للبحث عن هذه اللحظة المباركة التي تعتبر من أعظم الليالي في شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل التقلبات والتغيرات الجوية في بعض الليالي الماضية، وهو ما أجاب عليه الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

هل كانت ليلة القدر الأيام الماضية

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال إجابته على التسائل الخاص بـ«هل كانت ليلة القدر في الأيام الماضية؟»، بأن تعد ليلة القدر من أعظم الليالي في الإسلام، حيث أنزل الله فيها القرآن الكريم، وأشار إليها في كتابه العزيز بأنها خير من ألف شهر، وعلى الرغم من أهميتها العظيمة، إلا أن تحديد ليلة القدر يبقى من أكثر المسائل التي تثير الجدل والاهتمام بين المؤمنين ويتزايد التسائل بشأنها وهذا أمر جيد لأن يتسارع المسلمون نحو التقرب من الله عزوجل.

علامات ليلة القدر

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تصريحات لـ«الوطن» أنه هناك علامات يشعر بها كل شخص على حدة بأنها كانت ليلة القدر من عدمه، ومن بينها أن تتسم هذه الليلة بالسكينة والهدوء الذي يملأ الأجواء، حيث يشعر المؤمنون بالراحة النفسية والسلام الداخلي، كما أن السماء تكون السماء مضيئة بشكل غير عادي في ليلة القدر، حيث يمكن مشاهدة ضوء خافت يملأ السماء بشكل خاص.

أجواء ليلة القدر

وأوضح أنه خلال حديثه عن التساؤل الخاص بـ«هل كانت ليلة القدر في الأيام الماضية؟»، بأن في الأغلب يكون تكون الأجواء في ليلة القدر غالبًا معتدلة ومناسبة، حيث قد يكون الهواء نقيًا والجو لطيفًا دون حرارة شديدة أو برودة قارسة، كما يشعر الناس في ليلة القدر بتألق قلوبهم بالإيمان والتقوى، وتزداد رغبتهم في القرب من الله والتواصل معه بالدعاء والعبادة.

تحري ليلة القدر

وكانت «الوطن» قد برزت متابعة ملايين المسلمين خلال تحريهم ليلة القدر ومراقبة شروق الشمس منذ العشر الأواخر من شهر رمضان حتى هذه اللحظة، وويمكن الإطلاع على تحري المواطننين عبر السوشيال من خلال هذه الموضوعات والتي جاءت كالتالي:

- تحري ليلة القدر في شروق يوم 21 رمضان.. هل تحققت علاماتها؟، وللدخول على هذا الموضوع اضغط هنا

- تحري ليلة القدر في شروق شمس 22 رمضان.. هل كانت ليلة أمس؟، وللدخول على هذا للموضوع اضغط هنا

تحري ليلة القدر في شروق شمس 23 رمضان.. هل كانت الليلة الماضية؟، وللدخول على هذا للموضوع اضغط هنا

تحري ليلة القدر في شروق شمس 24 رمضان.. هل كانت هي الليلة المباركة؟، وللدخول على للموضوع هذا اضغط هنا

تحري ليلة القدر 25 رمضان.. ظهور علامة مهمة في القمر وراقب الشمس جيدا، وللدخول على للموضوع هذا اضغط هنا

تحري ليلة القدر في شروق شمس 25 رمضان.. هل هي الليلة المباركة؟، وللدخول على للموضوع هذا اضغط هنا