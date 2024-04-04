«صناع الحياة» تنظم حفل إفطار جماعي لـ600 متطوع تحت مظلة التحالف الوطني

نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني، تحت مظلة التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي، إفطارًا جماعيًا لنحو 600 متطوع من 7 محافظات من محافظات صعيد مصر هي «بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان».

ختام أعمال شهر رمضان المبارك

وتحت شعار «لمة الصعايدة» يأتي ذلك ختامًا لأعمال متطوعي المؤسسة في شهر رمضان المبارك، إذ يوجد للمؤسسة نحو 17 مطبخا في تلك المحافظات لتجهيز وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفيدين.

كسوة العيد ومساعدات طبية ومشروعات صغيرة

استهدفت المؤسسة إنتاج نحو 350 ألف وجبة من 33 مطبخًا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات بالإضافة لكسوة العيد والمساعدات الطبية والمشروعات الصغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.