«صناع الخير» تهدي مساعدات مالية لـ25 عروسة يتيمة بالغربية.. لإتمام زواجهن

أهدت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مساعدات مالية لعدد 25 عروسة يتيمة من الأسر الأولى بالرعاية من قرى ومراكز الغربية المختلفة دعما لإتمام زفافهن، يأتي ذلك في إطار احتفالات صناع الخير بيوم اليتيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك وضمن مبادرة «فرحة» التي أطلقتها المؤسسة.

حضر احتفالية تسليم الدعم المادي الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مهنئا العرائس المقبلات على الزواج، مشيرا إلى أن صناع الخير دائما ما تكون متواجدة لمساعداة شرائح غير القادرين داخل المجتمع بتقديم منظومة خدمات تنموية مستدامة.

إهداء مبالغ مالية للعرائس

وأشار هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إلى أن صناع الخير أهدت كل عروسة من الـ25 مبلغا ماليا بقيمة 20 ألف جنيه بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه.

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير ومن خلال مبادرة «فرحة» نجحت حتى الآن في إتمام زفاف 500 عروسة يتيمة غير قادرة من المحافظات المختلفة سواء بإهدائهن أجهزة كهربائية أو مبلغ مالي.

مبادرة فرحة

وأشار عبدالفتاح إلى أن مبادرة «فرحة» يتم تنفيذها ضمن منظومة خدمات إنسانية تعمل صناع الخير على تنفيذها على الأرض تتضمن خلق فرص عمل غير تقليدية للسيدات المعيلات من خلال تدريبهن على الحرف والمشغولات اليدوية سواء فى مركز استدامة لدعم وتدريب وتأهيل المرأة الريفية، كذلك تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجالات الحد من الإصابة بالعمى والقدم السكري وأمراض القلب والأمراض الجلدية المزمنة من خلال مبادرات صناع الخير المختلفة فضلا عن إعادة إعمار القرى الأشد احتياجا وتوزيع المساعدات الموسمية.