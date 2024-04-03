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دراما المتحدة

أبو هشيمة الخير تنظم يوما ترفيهيا وتوزع ملابس العيد على 100 طفل ضمن الاحتفال بيوم اليتيم

كتب:

يسرا البسيوني
10:00 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
جانب من الفاعلية

جانب من الفاعلية

شارك أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو هشيمة الخير، عضو التحالف الوطني، بحفل الإفطار الجماعي الذي تنظمه المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأربعاء، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، بمشاركة 100 طفل من الأيتام.

رسم البسمة على وجوه الأطفال 

وقال مصطفى الجمل، المستشار الإعلامي لمؤسسة أبو هشيمة الخير، إن المبادرة تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة، وإشعارهم بالاهتمام والتقدير، وخلق بيئة تفاعلية ممتعة لقضاء وقت مميز مع أقرانهم، حيث ضمّت المبادرة 100 طفل من مختلف الفئات المستهدفة، إذ تم تقديم وجبة إفطار رمضانية لهم عقب قضاء يوم ترفيهي.

وأضاف المستشار الإعلامي لمؤسسة أبو هشيمة الخير، أن البرنامج تضمن العديد من الفقرات الترفيهية والمسابقات المتنوعة، شملت ألعابًا رياضية وأنشطة ثقافية وفنية، حيث قدم فنانون مختصون في التعامل مع الأطفال فقرات ترفيهية مسلية، بالإضافة إلى توزيع ملابس العيد عليهم، وعبر الأطفال عن سعادتهم الغامرة بالمشاركة في المبادرة، وشعورهم بالاهتمام والدعم من قبل القائمين عليها.

جهود التحالف لمساندة الأطفال 

وتأتي تلك المبادرة ضمن جهود التحالف الوطني المستمرة لدعم ومساندة أطفال دور الأيتام، وإدخال البهجة على قلوبهم في شهر رمضان المبارك وللتأكيد على أهمية دور المجتمع في رعاية هذه الفئة من الأطفال، ودمجهم في المجتمع، وتوفير الفرصة لهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات، وذلك ضمن التزام مستمر من التحالف بتنظيم مثل هذه المبادرات والفعاليات لدعم ومساندة أطفال دور الأيتام وتوفير فرصة لهم لحياة كريمة.

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بقلم يسرا البسيوني