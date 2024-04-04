حسام حبيب لـ«ع المسرح»: زعل شيرين مني وراء قولها «أنا عاملة زي الفار في المصيدة»

أجاب الفنان حسام حبيب، عن سؤال الإعلامية منى عبد الوهاب «ما سبب قول شيرين كنت عاملة زي الفار في المصيدة؟»، قائلا: «غضب مني، وسبب الغضب صغيرا جدا لو قولتهولك مش هتصدقيه، عمري في حياتي في أي خناقة أو موقف ممنعتش شيرين من الوصول لي، لو حصل مني إيه برد عليها لو كلمتني».

حسام حبيب في برنامج ع المسرح

وأضاف «حبيب»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، «لما شيرين طلعت وقالت كدا الحقيقة هي كانت بتتكلم عشان أنا واحشها، فكانت بتثير غضبي عشان أرد عليها».

رد فعل شيرين بعد عدم رد حسام حبيب عليها

وتابع: «ولكني مردتش عليها، ودي كانت أول مرة في حياتي مردش عليها، كنت خايف من غضبها مني لتقول كلام قاسي، ولكنها ندمت على كلامها وتصريحاتها بعد ما اتقابلنا واتصالحنا وقالتلي هطلع أقول إن الكلام ده محصلش بس أنا رفضت عشانها هي».