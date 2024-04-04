حسام حبيب لـ«ع المسرح»: «شيرين جدعة ودمها خفيف.. وعلاقتي بها بدأت بصداقة قوية»

قال الفنان حسام حبيب، إنه يعاني صراعات داخلية مع نفسه عندما تولد لديه الخوف بأن أمر يحبه يبعد عنه، واصفًا شعور الخوف بـ«حاجة وحشة أوي»، مشيرا إلى أنه لا يتعمد إخفاء أي أمر في حياته، وارتباطه بالفنانة شيرين حتى اليوم بمثابة صداقة قوية.

حسام حبيب يتحدث عن مميزات الفنانة شيرين

وأضاف «حبيب»، خلال حواره لبرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»: «علاقتي بالفنانة شيرين بدأت بصداقة قوية ومازالنا مستمرين حتى الآن، إذ إنها لديها ميزة تتمثل في كونها صاحبة الولد وليس البنت فمثلا لا تهتم بموضوعات البنات كفلانة لابسة كذا أو تتحدث عن موضوعات تشغل كل البنات، وهكذا».

علاقته بالفنانة شيرين

وتابع: «الفنانة شيرين جدعة جدا ودمها خفيف لا يمل أحدا منها، وبتكون طفلة «بيبي» في غضبها وحبها وتعاملها مع مختلف الأمور، ولا تحسب خطواتها القادمة»، مشيرا إلى أنه يحب مثل هذه الشخصيات.