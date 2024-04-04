حسام حبيب لـ«ع المسرح»: شيرين شخصية ناجحة.. وفشل علاقتنا بسبب انفتاحها على الملأ

علق الفنان حسام حبيب على سؤال الإعلامية منى عبد الوهاب، «علاقتك مع شيرين وصلت أنها علاقة سامة؟»، نافيًا ذلك، قائلا: «فشل العلاقة كان بسبب انفتاحها على الملأ، ولا ألقي اللوم عليّ ولا على شيرين».

لا يجب محاسبة المرأة على شيء في لحظة غضبها

وأكد خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: على أنه لا يجب محاسبة المرأة على شيء في لحظة غضبها، مشيرًا إلى أن لحظات الغضب هذه التي حدثت في العلاقة، نقلت للناس صورة أن العلاقة سامة.

شيرين شخصية ناجحة

وعلق على تصريح الملحن محمود الخيامي، أن شيرين كانت شيئًا وأصبحت شيئا آخر بعد حسام حبيب، قائلا إن مقارنته ليست حقيقية؛ لأنها هي الشخصية الناجحة التي كانت ومازالت.

وتابع: «شيرين أول إنتاج لها من بعد جوازنا كان ألبوم «نساي»، وهو أكثر ألبوم حقق مشاهدات في مسيرتها، وبعد كده حصل الكورونا وبسبب القاعدة في البيت وزننا زاد، ومكناش مهتمين بنفسنا؛ لكن لما رجعت الحياة، الناس افتكروا أن زيادة الوزن ده بسبب أن شيرين بقى عندها اكتئاب بسببي».