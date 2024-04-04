حسام حبيب لـ«ع المسرح»: «شيرين عمرها ما مشت كلامها عليا.. وعلاقتنا مش توكسيك»

فتح الفنان حسام حبيب قلبه، على مقعد الضيف، أمام الإعلامية منى عبدالوهاب، خلال برنامجها «ع المسرح»، إذ تحدث عن علاقته بالفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا أن الذي جمعهما كانت الصداقة ليس أكثر، لكن تقرب لها بعدما تكون لديه مشاعر حب تجاهها.

صفات شيرين من وجهة نظر حسام حبيب

وقال الفنان حسام حبيب، عن علاقتهما بعد الزواج، «الفنانة كانت شخصية مستقلة وبسيطة للغاية، حتى إنها كانت تأمل في العودة للقلعة، موطنها القديم»، موضحًا: «هي شخص بسيط، وبتتبسط بأقل حاجة، ولو كانت غير كدة كانت اتجوزت واحد أكبر وأغنى».

وعن علاقتهما، أوضح أنها كانت أقرب للصداقة، عن علاقة الأزواج، وإن الفنانة لم تكن كلمتها هي الأولى: «مكنتش بعتبرها زوجة، إنما كنا أصحاب، وكانت شخصية مستقلة وقوية»، متابعا «لكن شيرين عمرها ما مشت كلامها عليا».

وعن سبب الانفصال، أكد أن العلاقة لم تصل لمرحلة السُمية: «علاقتنا موصلتش إنها تكون توكسيك هي بس اتفتحت عن الناس، والحب مخلصش بينا»

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أعلنت انفصالها عن الفنان حسام حبيب، عقب فترات طويلة من المشكلات والعودة التي شهدتهما علاقتهما، بعد زواج طويل.