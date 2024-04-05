 دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. «اللهم اجعلها مغفرة لنا ولوالدينا»

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان يشغل بال كثير من الناس، إذ يرغب الجميع في استغلال هذه الليلة المباركة، وتوديع شهر رمضان المبارك، بالدعاء والابتهال والذكر والصلاة، والعبادات المختلفة التي تكسب المرء حسنات مضاعفة في أخر أيام الشهر المبارك، كما أن يوم الجمعة بحد ذاته من الأيام التي لها فضل عظيم، ولها نفحات وأمور كثيرة، ويرصد «الوطن»، في السطور التالية أفضل الأدعية المٌستحبة في هذا اليوم.

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان

حث العلماء على استغلال ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، التي قد تصادف ليلة القدر هذا العام، لذلك دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان، من أفضل الأعمال التي قد يقوم بها البعض لاستغلال هذه الليلة بأفضل شكل ممكن، ومن الأدعية المستحبة:

- اللهم اجعل هذه الجمعة بداية خير وبركة على المسلمين.

-اللهم اجعل هذه الجمعة مغفرة لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات.

- اللهم اجعلنا ممن يستغفرونك في هذه الجمعة ويتوبون إليك.

- اللهم اهدنا في هذه الجمعة واجعلنا من المهتدين.

- اللهم بارك لنا في هذه الجمعة وفتح علينا أبواب رحمتك.

- اللهم احفظ بلاد المسلمين واجعل الأمن يسود في كل مكان.

- اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه.

-اللهم اجعل عملنا فيها وصيامنا مرفوعاً، ودعائنا مسموعاً، واغفر لنا واجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع يا رب العالمين.

أفضل الأدعية في الليلة الأخيرة من رمضان

ومن الأدعية المستحبة التي يمكن الاستعانة بها في دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان :

-اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كربنا، و تغفر ذنوبنا، و تستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا بفضلك وكرمك يا الله.

-اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم يا ساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء.

- سبحانك يا من تحل بذكره عقد الشدائد.. اللهم يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد.. يا حي يا قيوم يا صمد أنت في الملكوت واحد.. اللهم أنت المٌنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالد.. أنت المعز لمن أطاع وأنت المذل لكل جاحد.

-اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها وإن ضلت نفوسنا فردها إليك رداً جميلاً بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين ربناِ متعنا براحة البال، وصلاح الحال، وقبول الأعمال، وصحة الأبدان، يا مالك الملك وكلناك أمورنا، واستودعناك همّومنا، فبشرنا بما يفتح لنا مداخل السعادة عاجلاً غير آجلاً في قلوبنا يا أكرم الأكرمين.