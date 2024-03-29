دعاء يوم الجمعة المستجاب لرفع البلاء وجلب الرزق والفرج.. ردده الآن

يعتبر يوم الجمعة من أيام الأسبوع المميزة التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب كل المسلمين، حيث تُفتح أبواب الرحمة والبركة، وتتنزل النعم والفضل من الله على العباد في هذه الليلة المباركة، ولذلك يسعى الكثيرون في معرفة دعاء يوم الجمعة المستجاب كما جاء عن النبي الكريم.

دعاء يوم الجمعة المستجاب

وحول الحديث عن دعاء يوم الجمعة المستجاب، أكد الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على اليوتيوب، بأنه ينبغي على كل مسلم أن يكثر من الدعاء في هذا اليوم المبارك، حيث أنه فيه ساعة تكون لا يوافقها دعاء عبد مسلم إلا أعطاه الله ما يتمناه، مستشهدا بما جاء عن النبي الكريم في فضل يوم الجمعة «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

ساعة الاستجابة يوم الجمعة

وبخصوص دعاء يوم الجمعة المستجاب، أوضح أبو بكر أن هناك ساعة استجابة للدعاء يوم الجمعة، وتكون على الأرجح تكون بعد صلاة العصر، ويجب على المسلم في تلك الساعة المباركة أن يطلب من الله تحقيق تحقيق الأماني وزرق الخير في حياته.

أدعية يوم الجمعة

ويكن للمسلم ترديد ما يشاء خلال دعاءوه يوم الجمعة ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر

اللهم بشرني بما يسرني وأنت خير المبشرين، اللهم ما قسمت في ليلة القدر من خير وصحة وسعة رزق وأخبار مفرحة واستجابة دعاء، فاجعل لنا ولوالدينا وأحبابنا أوفر الحظ والنصيب.

اللهم لا تدع لنا حزنا في قلوبنا إلا بدلتَه فرحا.

اللهُمَّ اسقِ قلوبنا بِذكركَ حتّى تُروى وأشبع أرواحنا بطاعتك حتّى تَقوى، وكُن بِنا رؤوفاً رحيماً فلا ملجأَ لنا سِواك ولا مَأوى

اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وانعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان.

اللهم نسألك فرجا لكل مهموم وعطاءً لكل محروم وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء.