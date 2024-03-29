دعاء للمتوفاة يوم الجمعة.. رددها بعد الصلاة

جعل الله يوم الجمعة من خير الأيام وقد خصه بساعة إجابة لكل دعاء، ونظرا لما في هذا اليوم من خير وبركات يحرص العباد خلاله على الاجتهاد في العبادات والصلاوات وأهمها التضرع بالدعاء، ويعتبر دعاء للمتوفاة يوم الجمعة واحدا من الأدعية التي يستعملها العديد من المسلمين خلال هذا اليوم.

دعاء للمتوفاة يوم الجمعة

ويعتبر دعاء للمتوفاة يوم الجمعة، واحدا من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة في السنة النبوية أو في القرآن الكريم، حيث يمكن للمسلم أن يردد كل ما يخطر على باله من أدعية يحبها ويفضلها وأن يدعو لموتاه بأن يغفر الله سبحانه وتعالى كافة ذنوبهم.

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء للمتوفاة يوم الجمعة، ويمكن أن يستعين بها العباد ضمن دعائهم، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهمّ ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم. اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضاً لا تعذّبه أبداً.

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال. اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم. اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل: (وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ).[١]

أدعية مستحبة للمتوفاة

وهناك بعض الأدعية المستحبة التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء للمتوفاة يوم الجمعة، ومن ضمنها:

- اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

- اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.