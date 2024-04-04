حسام حبيب لـ«ع المسرح»: «عمري ما خدت مليم من شغل شيرين عبد الوهاب»

أكد الفنان حسام حبيب أنه لم يأخذ أموالا طوال فترة زواجه بالفنانة شيرين عبد الوهاب: «أنا عمري ما خدت مليم من شغل شيرين، وهي طلبت مني كتير بحكم الشغل اللي كنت بعمله ليها وتقولي أنت تعبت، لكن كنت بقولها لأ ده واجبي، بالعكس أنا أزودلك فلوس».

علاقة حسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب

وعلق حبيب، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على قول شيرين بـ«أكلها بدقة وأعيش مع راجل هو اللي بيصرف عليا»، قائلا إنها دائما ما تقول كلام وتندم عليه في وقت غضبها، «هي شخصيا بتقول ليا كلام وتقولي أنها كانت بتقوله عشان تضايقني بس، والغلط هنا أن الكلام ده قدام الناس مش هيتنسي».

حسام حبيب: اتهامات شيرين غير حقيقية

وأكد أن جميع اتهامات شيرين له غير حقيقية، وكانت بسبب قراره بالابتعاد عنها، «أنا قررت أمشي والغضب بيعمل أكثر من كده».