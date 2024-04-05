تصاعدت الأحداث في مسلسل جودر، خاصة بعدما انتقم منه شقيقه سالم والمعلم شومان «أحمد كشك» في ليلة زفافه، لذا نعرض مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 11.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 11، لمتابعة الأحداث الخاصة بالمسلسل في أي وقت يناسب الجمهور خاصة محبي روايات ألف ليلة وليلة.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 11

مسلسل جودر الحلقة 11 يعرض على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً.

- الإعادة على قناة أون تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض المسلسل على ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء.

- الإعادة الأولى لمسلسل جودر الساعة 1:30 صباح اليوم التالي.

- الإعادة الثانية خلال الساعة 10:30 صباحا.

- يعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق «واتش إت».

مسلسل جودر الحلقة 10

وشهدت الحلقة السابقة من المسلسل، محاولات من شواهي «نور» كي تؤثر بالسحر على جودر وتنتقم منه بسبب طعنه لها.