مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25.. حزلقوم يتعثر في أول أسئلة المسابقة

تعثر حزلقوم خلال الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، في إجابة أول أسئلة مسابقة من سيربح النصف مليون.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8

وانطلقت مسابقة من سيربح النصف مليون بتوجيه عمرو رمزي أول سؤال لحزلقوم وهو، ما هو المقصود ببر الوالدين؟ ليتعثر في الإجابة ويتدخل الكبير أوي ويكح كما اتفقا بعدد رقم الإجابة الصحيحة، ويدخل على السؤال الثاني وهو أي من هذه الفواكة لونه أحمر، ويتدخل أيضا الكبير لاختيار الإجابة الصحيحة.

أبطال الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8

وشارك في الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، أحمد مكي في دور حزلقوم والكبير أوي، رحمة أحمد في دور مربوحة، محمد سلام في دور هجرس، مصطفى غريب في دور العترة.