التحالف الوطني: توزيع ملابس العيد ومواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

قال المهندس محمد الكاتب أمين صندوق مؤسسة الكاتب الخيرية بالبحيرة، أحد كيانات التحالف الوطني، أنه جرى تنظيم حفل تكريم حفظة القرآن الكريم يتم تنفيذه للعام الثالث على التوالي لتشجيع الأطفال على حفظ القرآن، وتقديم جوائز مالية لجميع الأطفال.

التحالف الوطني: تكريم حفظة القرآن الكريم بالبحيرة

وأوضح «الكاتب»،أمين صندوق مؤسسة الكاتب الخيرية بالبحيرة أحد كيانات التحالف الوطني أن تكريم الطلاب حفظة القرآن الكريم تم من خلال مسابقة لاختيار الأوائل، موضحاً أن التكريم شمل جميع المشاركين.

مبادرة الخير لتوزيع ملابس العيد بالبحيرة

وذكر أمين صندوق مؤسسة الكاتب أنه جرى إطلاق مبادرة الخير لتوزيع ملابس العيد والمواد الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجاً خاصة المناطق النائية، موضحاً أن ذلك يأتي تحت مظلة التحالف الوطني من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجاً.

يشار أن مؤسسة الكاتب أحد كيانات التحالف تنظم مطبخ الخير بشكل يومي لتوزيع الوجبات السريعة على الأسر على مدار شهر رمضان المبارك في مختلف مدن ومراكز محافظة البحيرة.