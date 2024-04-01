أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الاثنين 1-4-2024 وعدد ساعات الصيام، وذلك نظراً لاختلاف موعد أذان المغرب من محافظة إلى أخرى على مدار الشهر الكريم، كما يختلف أيضا موعد الأذان في المحافظة من يوم إلى آخر.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الاثنين 1-4-2024

ويأتي موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:18 مساء، طبقاً للبيان الصادر عن هيئة المساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في البحيرة اليوم

وحددت هيئة المساحة المصرية عدد ساعات الصيام اليوم في البحيرة، إذ بلغت 14 ساعة و21 دقيقة بفارق دقيقتين عن عدد ساعات أمس التي بلغت 14 ساعة و19 دقيقة.

مواقيت الصلاة اليوم في البحيرة

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1-4-2024 في البحيرة على النحو الآتي:

الفجر 4:17 صباحا

الظهر 12:02 مساء

العصر 3:35 مساء

المغرب 6:18 مساء

العشاء 7:38 مساء.