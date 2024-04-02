تحرير 9 محاضر تموينية خلال حملة مكبرة في البحيرة

نفذت إدارة تموين الدلنجات بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة، طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية لتشديد الرقابة على السلع التموينية.

حملة تموينية في البحيرة

أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 9 محاضر تموينية وجاءت كالآتي:

- محضر إنتاج خبز نقص وزن بمقدار 22 جرام في الرغيف وجار تنفيذ لائحة الإجراءات.

- تحرير 3 محاضر إنتاج خبز نقص وزن بمقدار من 15 جرام حتى 19 جرام في الرغيف.

- محضران غلق مخبز بدون إذن مسبق من الجهات المختصة وجار مراجعة المبيعات الوهمية.

- محضر عدم إعلان مواعيد العمل الرسمية وسعر البيع في أحد المخابز، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

ونفذت إدارة تموين أبو المطامير، حملة تموينية أسفرت عن ضبط 950 علبة سجاير كيلوباترا لقيام أصحاب المحلات التجارية ببيعها بأزيد من السعر الرسمي بمقدار 10 جنيهات في العلبة الواحدة، وجرى تحرير محضر عدم إعلان الأسعار لأحد محلات بيع البقالة.

كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات بيع مبيدات زراعية، وجرى فحص شكوى مقدمة من أحد المواطنين ضد أحد محلات البقالة، وتم تحرير محضر إدارى، وجار العرض على النيابة العامة.